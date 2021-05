Arrestati due pusher e sequestrati 332 involucri di cocaina [VIDEO]

Nel quartiere Lingotto è finito in manette un cittadino senegalese 23enne, trovato in possesso di 51 dosi di cocaina pronte per la vendita, per un totale di oltre 50 grammi di stupefacente. Nella successiva perquisizione in casa i militari hanno rinvenuto ulteriori 281 involucri termosaldati della stessa sostanza, del peso complessivo di 250 grammi circa, nonché 1.250 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.