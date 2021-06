I medici del Regina Margherita ancora non si sbilanciano, ma le condizioni di Eitan, il bimbo di 5 anni unico sopravvissuto alla strage del Mottarone, sembrano migliorare.

Oggi per la prima volta il piccolo ha ricominciato a mangiare, "cibi morbidi e leggeri". E' quanto riferiscono dall'ospedale, anche se la prognosi sarà sciolta nei prossimi giorni.

Per ora Eitan resta ricoverato in rianimazione per precauzione, accudito dalla zia e dalla nonna, arrivata a Torino da Israele.