Chieri, rilancio del percorso museale legato alla vita di Don Bosco

"Sono soddisfatto del risultato ottenuto per la città e per i chieresi, ringrazio il Consiglio comunale e le forze politiche di maggioranza e minoranza che hanno votato il documento - commenta Furgiuele -. Chieri dispone di un patrimonio storico e culturale che deve essere valorizzato concretamente per fare in modo che la nostra città diventi sempre più polo attrattivo per visitatori e turisti. San Giovanni Bosco è una figura significativa per la nostra città negli anni tra il 1831 e il 1841, non solo per quanto riguarda l’aspetto religioso e spirituale ma anche sociale, tanto da lasciare il suo ricordo su tutto il territorio nazionale italiano. Mi sono reso conto che molti chieresi, torinesi, piemontesi non erano neanche a conoscenza che l’ex edificio Don Milani, l’antico seminario in cui visse Don Bosco, ospitasse un percorso museale a lui dedicato. Ed è per questa ragione che, grazie proprio alla segnalazione di alcuni cittadini, ho presentato al Consiglio comunale una Mozione finalizzata a rilanciare questo patrimonio culturale. Ora mi auguro, e sono certo, che il Sindaco e la Giunta adotteranno i provvedimenti, le verifiche e le azioni necessarie al rilancio del percorso Museale Don Bosco in modo che abbia il risalto, il valore e l’importanza che merita".