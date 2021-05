Nel centenario del Milite Ignoto, il Consiglio comunale gli conferisce la cittadinanza onoraria

Il Consiglio comunale ha oggi deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria torinese al Milite Ignoto.

La Città di Torino aderisce in questo modo all'iniziativa nazionale (alla quale si sono uniti già un migliaio di Comuni italiani) in occasione del centenario della traslazione e solenne tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria, che ricorre il 4 novembre prossimo.

“Promulgando la legge 11 agosto 1921, n. 1075” si legge nella delibera, approvata all'unanimità dei presenti, l’allora Parlamento del Regno “volle esprimere lo spirito valoriale dell’iniziativa per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra, a sublimazione del sacrificio e del valore dei Combattenti e degli oltre 650.000 Caduti del primo conflitto mondiale. Con Regio Decreto 1° novembre 1921 fu conferita al Milite Ignoto la Medaglia d'Oro al Valor militare”.