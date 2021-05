Moncalieri, spettacolare incidente in corso Europa: auto ribaltata e strada chiusa per due ore

Un incidente spettacolare, come testimonia l'immagine allegata, che ha fatto temere il peggio, ma per fortuna non ci sono stati feriti. A Moncalieri, in corso Europa, si è verificato uno scontro tra due veicoli vicino alla rotonda di San Rocco, in direzione della provinciale 20.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale, l'auto di un uomo era ferma tra una piazzola di sosta e la carreggiata. E forse sporgeva un po'. Il guidatore era sceso velocemente per espletare un impellente bisogno fisiologico, nella vicina boscaglia, ma sul luogo è arrivata nel frattempo un'altra auto, che proveniva da Nichelino, che si è accorta troppo tardi del veicolo fermo.

L'urto è stato inevitabile, con la macchina che si è ribaltata e pezzi di vetro e frantumi sparsi dappertutto sulla carreggiata. Alla guida c'era una donna, uscita prontamente con l'aiuto dello stesso proprietario della prima macchina che si è subito avvicinato per capire se chi guidava fosse rimasto ferito.

Gli agenti della Polizia locale, prontamente giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi di rito. La strada è rimasta chiusa per un paio d'ore, ma per fortuna senza grosse conseguenze per il traffico, visto che non si era in un'ora di punta.