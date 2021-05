Lotta alla droga: un pusher finisce in manette, sequestrato oltre un chilo di hashish

Nuovo giro di vite della forze dell'ordine contro lo spaccio di droga in Torino e provincia. Nelle scorse ore, in particolare, i carabinieri hanno arrestato uno spacciatore 40enne, incensurato.

L'uomo è stato fermato per strada, a Nichelino, ma la perquisizione si è presto estesa anche al suo garage, dove sono stati trovati sostanze stupefacenti per oltre un chilo: hashish, per la precisione.

La droga era suddivisa in dieci panetti pronti per la vendita. Rinvenuti anche 500 euro in contanti, ritenuti provento proprio dell'attività di spaccio, due bilancini di precisione e 5 smartphone.