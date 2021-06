Il 5 giugno al teatro Concordia di Venaria appuntamento con “TA-DAA!”

Adatto a famiglie con bambini che vogliono meravigliarsi, stupirsi e ridere, ridere tanto con il noto cabarettista di Zelig e Italia’s got Talent FRANCESCO DAMIANO, che vi condurrà in un viaggio di puro divertimento, esplorando il fuori e il dentro di noi, il nord e il sud, a destra e a sinistra del nostro pianeta e perfino lo spazio cosmico.

In questo viaggio verrà accompagnato da due copiloti: FILIBERTO SELVI (Campione Italiano di Magia del 2017 e abbiamo detto tutto!) e ERIK BARON (giovanissimo illusionista, ha già collezionato riconoscimenti a livello nazionale) che brillano per la loro destrezza, completezza e poesia. Sono maghi di magiche magie. Insomma “TA-DAA!” è un mix perfetto di Comicità e Magiche Magie, in cui divertimento ed emozioni saranno assicurate.