Quando la stand up comedy diventa arte di strada: a Torino i comici scendono dal palco e invadono i parchi

Trasformare la stand up comedy, spettacolo da club per eccellenza, in arte di strada, all'aperto, giocando con il mistero e svelando al pubblico la location solo 48 ore prima dell'evento. Lo fa questa settimana, per la seconda volta, la crew di Pagina 37, progetto no profit sviluppato dallo studio Imoerfect per l’associazione Circolartefondata, e formato dagli attori Francesco Giorda e Stefano Gorno, che domani, mercoledì 2 giugno, alle 18, porteranno la street up comedy al Giardino roccioso del Valentino.

Dopo il successo della prima data il mese scorso, i due comici - accompagnati da Renato Minutolo, Mister Bang e Ricky Selva - tornano così a promuovere la lettura (alternando reading a caccia al libro per famiglie) attraverso l'irriverenza di un genere teatrale che fa del contatto col pubblico la sua arma vincente.

Il cuore dell'evento sarà la drammatizzazione un po' sui generis della Costituzione, in occasione della Festa della Repubblica. Ai partecipanti è richiesto di portare una sedia o un telo su cui sedersi, e godersi lo spettacolo.