Ubriaco minaccia prima i sanitari e poi i poliziotti: denunciato e multato

Sono da poco passate le 2 di notte in via Conte Verde, quando gli operatori del 118 segnalano al 112 la presenza di un soggetto molesto.

Poco prima l’uomo, un cittadino brasiliano di 27 anni ubriaco, aveva iniziato ad inveire contro il personale sanitario, intervenuto per sincerarsi del suo stato di salute, “rei” di averlo disturbato. Accanto a lui tre scooter ribaltati, riversi in terra.

Rintracciato dagli agenti in piazza San Giovanni, il ventisettenne è stato controllato. All’interno della tasca dei pantaloni i poliziotti trovano un braccialetto d’oro, di cui l’uomo non è stato in grado di indicare la provenienza.

Accompagnato in commissariato per ulteriori accertamenti, ha poi continuato ad insultare e minacciare gli operatori, motivo per cui è stato indagato per minaccia, oltraggio e ricettazione. Il ragazzo è inoltre stato multato per ubriachezza molesta e violazione delle prescrizioni atte al contenimento dell’epidemia, perché trovato senza mascherina, al di fuori degli orari consentiti.