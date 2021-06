Nichelino, ragazzi disturbano la quiete serale del centro anziani: intervento dei carabinieri

La fine delle restrizioni più severe ha convinto alcuni giovani di Nichelino che si possa fare bellamente i propri comodi, andando a disturbare in serata la quiete del centro anziani.

Urla, schiamazzi e grida dal giardino di fronte alla residenza che hanno infastidito alcuni abitanti della zona, che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. E' bastato il rumore delle volanti in arrivo per far scattare il fuggi fuggi del giovani, che si sono dileguati rapidamente nelle strade e nelle case vicine.

Alcuni di loro, però, sono stati ugualmente raggiunti e identificati dai militari, che si sono però limitati ad una ramanzina, con l'invito a rispettare il coprifuoco e a non essere più protagonisti di episodi simili nel futuro.