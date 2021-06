Apre l'Hub del Valentino, code per 2.000 dosi al giorno: "La gente ha fame di vaccini" [FOTO e VIDEO]

“I torinesi hanno fame di vaccini”. Ad affermarlo è Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute, durante l’apertura del nuovo hub vaccinale del Parco del Valentino.

Riconvertita una parte dell'ospedale

Il centro, a partire da oggi, somministrerà poco più di 2.000 dosi dalle 8 alle 22 e lo farà il venerdì, il sabato e la domenica. Il tutto senza alcuna distinzione d’età, a due passi da dove fino a qualche mese fa venivano ricoverati i malati di Covid: “Abbiamo riconvertito trasformando una parte dell’ospedale da campo in area vaccinale, mantenendo una serie di tende e convertendo una parte in hub vaccinale” spiega La Valle.

“Oggi somministriamo 2150 vaccini, Johnson & Johnson che non ha bisogno di richiamo. E’ un risultato straordinario, fuori c’è fame di vaccino: l’abbiamo visto con le prenotazioni, nel giro di pochi minuti c’è stata la saturazione completa dei posti disponibili” racconta il direttore generale.

Tante persone in coda già di primo mattino

Tante le persone che già dalle prime luci del mattino si sono messe in fila per ricevere la loro dose: “Sono contenta, finalmente è arrivato questo momento. Voglio andare in ferie, fare un viaggio, vivere la stagione estiva” afferma una signora, poco prima che l’infermiera le inoculi il vaccino.

Nessuna paura e voglia di normalità

“Per prenotarsi c’è stata ressa come se fosse il bonus monopattini: ci sono riuscito, cosi ci togliamo questo peso e torniamo alla normalità” racconta un giovane, collegatosi già nella sera del 1° giugno per prendere posto. Dietro di lui, in coda, uno sportivo: “Non ho nessuna paura, spero che il vaccino risolva questo stallo sociale, non ne possiamo più”.