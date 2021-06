Dall'11 giugno "Notti magiche" per vivere gli Europei di calcio all'Open Factory di Nichelino

Le notti magiche per antonomasia sono state quelle di Italia '90, del Mondiale di casa nostra contrassegnato dai gol di Roberto Baggio e Totò Schillaci, che vide però il trionfo della Germania nella finalissima contro l'Argentina. Quell'atmosfera si potrà rivivere tra una settimana, venerdì 11 giugno, quando a Roma prenderanno il via gli Europei con la nazionale di Mancini che affronterà la Turchia.

Notti magiche a Nichelino

Ed allora il Comune di Nichelino, ora che la situazione pandemica è meno grave e la campagna di vaccinazione sta procedendo speditamente, ha deciso di organizzare un altro evento estivo al Factory. In attesa che prenda il via “We Are Open”, la rassegna di teatro che inizierà giovedì 17 giugno con lo spettacolo che vedrà protagonista Giacomo Poretti del trio comico più famoso d'Italia Aldo, Giovanni e Giacomo, dall'11 giugno ci sarà la possibilità di vedere gli Europei di calcio nella verde location dell'Open Factory in via del Castello 15 a Nichelino. Amici, birra e un megaschermo su cui tifare l’Italia: per vivere assieme le sfide che attendono l'Italia di Belotti e dei tanti juventini convocati.

Obbligo di mascherina

Dopo il primo appuntamento, ci sarà il bis il 16 giugno per la partita tra gli azzurri e la Svizzera, mentre l'ultimo appuntamento del girone iniziale sarà domenica 20 per Italia-Galles. Con la speranza di continuare a vivere "notti magiche", con la nostra nazionale protagonista magari fino alla finalissima in programma l'11 luglio.

Per l’emergenza Covid, ovviamente ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica o ffp2 o ffp3, da tenere anche una volta seduti, mentre il Factory garantisce l’erogazione di disinfettante per le mani, la pulizia e l'igienizzazione quotidiana degli ambienti, oltre ad una adeguata aerazione dei locali.