Stupinigi Sonic Park 2021 'arruola' anche Max Pezzali

Continua ad arricchirsi di grandi nomi il cartellone di Stupinigi Sonic Park. La rassegna musicale ospitata nella residenza sabauda del Comune di Nichelino 'arruola' un altro nome illustre come quello di Max Pezzali, che dal 2 luglio darà il via a Max90 Live, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti che porterà il cantautore a esibirsi in tutta Italia.

I concerti dell’autore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90, gli anni del suo esordio con gli 883, lo vedranno arrivare sul palco di Stupinigi per un doppio appuntamento, il 16 e 17 luglio.

Con “Max 90 Live” Max Pezzali porta in tour i più grandi successi degli 883, i brani che hanno segnato la storia della musica italiana a partire dagli anni ’90. Protagonisti assoluti gli anni ’90 con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata da Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.