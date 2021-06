Aggredita perché ritenuta l'amante del marito: a Nichelino i presenti evitano il peggio

La gelosia può accecare la vista e portare a reazioni inconsulte. Ne sa qualcosa la titolare di un bar di Nichelino, che ha denunciato un'aggressione subita pochi giorni fa da una moglie gelosa che la considerava l'amante di suo marito.

La donna è stata malmenata davanti ai clienti, che assieme al pronto arrivo della Polizia locale e delle forze dell'ordine hanno evitato che la situazione potesse precipitare. La vittima è andata a farsi medicare in ospedale, decidendo poi di sporgere denuncia per le lesioni subite.

La Polizia locale di Nichelino è intervenuta in via Torino a seguito di un incidente, che ha visto investiti marito e moglie dalla vettura condotta da una donna, che si è prontamente fermata per prestare i primi soccorsi ai due pedoni, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Per fortuna, i due coniugi non hanno subito gravi conseguenze: ora gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.