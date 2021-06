Nichelino, grosso camion resta bloccato nella rotonda di via Torricelli: traffico in tilt per due ore

Fuori programma e traffico a lungo in tilt ieri, venerdì 4 giugno, a Nichelino: un camion che trasportava lastre di ferro, a causa di un guasto improvviso, è rimasto bloccato nella rotonda di via Torricelli, all'angolo con via Mascagni.

Il mezzo ha perso la pressione dell’impianto frenante e si è fermato d'improvviso, arrecando inevitabile disagio alla circolazione, rimasta interrotta per circa due ore.

Il traffico è stato deviato dalla Polizia locale in attesa dei soccorsi e per permettere le complicate operazioni di traino del mezzo. Nel pomeriggio la circolazione è poi ripresa regolarmente.