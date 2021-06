Moncalieri ha dato l'ultimo saluto a Giovanni Derossi, professore di tre generazioni di studenti

Tre o quattro generazioni di studenti a Moncalieri lo hanno avuto come insegnante di greco e latino. In città, ai meno giovani, era un nome ancora noto, per questo ha colpito molti la notizia della morte del professor Giovanni Derossi, che si è spento giovedì a poco meno di 96 anni.

Stamattina, nella chiesa della Collegiata, si sono svolti i funerali e molti suoi ex allievi al Real Collegio Carlo Alberto e poi al linguistico Principessa Clotilde, non hanno potuto non dedicargli un pensiero affettuoso. Aveva continuato a lavorare per anni, anche dopo la lezione, facendo ripetizioni a centinaia di studenti.

Il professor Derossi lascia la moglie Maria Luisa, che lo piange assieme alle figlie Piera, Rossella e Marzia e a nipoti e pronipoti.