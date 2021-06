Quattro nuovi defibrillatori per una Nichelino più sicura e cardioprotetta

Nichelino è ancora più 'cardioprotetta' dopo che sono stati inaugurati quattro defibrillatori, installati nell'area mercato di piazza San Quirico, in quello di piazza Aldo Moro, nella sede del “Centro Servizi Torre" di via Del Pascolo e al centro d'incontro 'Nicola Grosa'.

Nell'occasione il sindaco Giampiero Tolardo ha consegnato una pergamena di riconoscimento e gratitudine agli sponsor che hanno contribuito all'iniziativa, che è un ulteriore ampliamento del progetto "Nichelino è cardioprotetta" con il quale nel 2015 erano stati installati sul territorio comunale 13 defibrillatori semiautomatici per la cardioprotezione presso la piscina comunale, nelle scuole cittadine, all’ingresso del palazzo comunale e in prossimità dell’ingresso della tenenza dei carabinieri in via I Maggio.