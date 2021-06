Nuova stagione per la "telenovela" del sottopasso del Lingotto: da oggi è chiuso fino al 15 giugno [FOTO]

I new jersey rossi e bianchi colorati e sistemati con ordine davanti all'imbocco di corso Giambone-corso Corsica, cartelli appesi ai pali della zona con sfondo giallo e date semplicemente ritoccate rispetto all'ultima volta.

Si è aperta oggi la nuova "stagione" della telenovela del sottopasso del Lingotto: dopo i prolungati stop dei mesi e degli anni passati (per la realizzazione della rotonda del grattacielo della Regione, ma non solo), una nuova dose di pazienza è richiesta ai residenti e a chi utilizza questa strada per uscire dalla città.

Già, perché questa volta (fortunatamente) è soltanto una la direzione chiusa al traffico: quella che da Borgo Filadelfia conduce a corso Unità d'Italia e - da lì - verso le autostrade. Lo stop al traffico si prolungherà fino al 15 giugno, "per consentire l'esecuzione, in condizioni di sicurezza, di una serie di indagini e di prove in sito di tipo strutturale sui vari tratti in galleria che compongono il sottopasso", si legge in una nota diffusa nei giorni scorsi dal Comune di Torino.



Le indagini saranno svolte in collaborazione con il Politecnico di Torino.