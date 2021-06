L'ultimo saluto ad Angelo, l'uomo più tatuato d'Italia rimasto nel cuore dei torinesi

Torino ha salutato per l'ultima volta, alla presenza di un ristretto gruppo di parenti e amici, Angelo Piovano, uno dei suoi figli alternativi più conosciuti: i funerali si sono svolti questa mattina nel quartiere Vanchiglietta, più precisamente presso la chiesa 'San Giulio d'Orta' di corso Cadore, dove abitava.

L'uomo più tatuato d'Italia e uomo over 65 più tatuato al mondo, morto sabato scorso all'età di 84 anni, ha senza dubbio segnato il costume della città negli ultimi 30 anni grazie alla scelta 'ribelle' di coprire di inchiostro la quasi totalità della superficie della propria pelle. La decisione, come amava raccontare lui stesso, era maturata subito dopo la pensione da operaio Pirelli con l'obiettivo di non omologarsi, come era stato sempre costretto a fare nei decenni di lavoro in fabbrica.

A unirsi al ricordo di Piovano è stato anche il vice-presidente della Circoscrizione 7 Ernesto Ausilio, residente in Vanchiglietta: “Lo conoscevo – afferma – per via di alcuni incontri al Centro Civico e alla sede del partito e ho avuto anche il piacere di conoscere la mamma: di lui ho ammirato la sua caparbietà, la sua ironia e la forza con il quale affrontava la vita”.