Torino Sud e il "mistero" dei fuochi d'artificio fuori stagione: anche negli ultimi giorni è stato "Capodanno" [VIDEO]

Anche negli ultimi giorni, intorno alle ore 22, quando anche le lunghe giornate di questo periodo avevano lasciato spazio alla notte, si è ripetuto il "Capodanno" fuori stagione di Torino Sud.

Da tempo, infatti, si moltiplicano (anche sui social) le segnalazioni di episodi tutti molto simili tra loro: fuochi d'artificio sparati senza un apparente motivo. Nessuna festa (men che meno in tempi di Covid, ma senza che il calendario offra appigli), nessuna celebrazione.





Non alcuni petardi fatti esplodere da qualche buontempone, ma proprio prodotti pirotecnici, che solcano il cielo e rilasciano la loro luce. Succede in borgo Lingotto, ma segnalazioni arrivano anche da altre zone di Mirafiori o di Santa Rita.

In varie zone d'Italia - secondo quanto riportano alcuni siti e giornali - ci sono "interpretazioni" di questo fenomeno che lo vorrebbero come una manifestazione della presenza di criminalità organizzata. O comunque sintomo di qualche accadimento legato al traffico di droga. Ma di certezze non ce ne sono.

L'ultimo episodio risale appunto a domenica sera (lo racconta il video qui allegato: non si vedono le luci, coperte dalle case, ma si possono percepire nitidamente gli scoppi). Resta il dubbio sul reale motivo per cui queste esplosioni vengono organizzate. E da chi.