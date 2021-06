Campanella al Museo del Cinema: ingresso omaggio per festeggiare la fine della scuola

Il Museo Nazionale del Cinema festeggia insieme ai ragazzi la fine della scuola e l’inizio delle vacanze estive con ingresso omaggio al Museo per tutti gli studenti delle scuole superiori (14-19 anni) nelle date del 9/10/11 giugno, dalle 14 fino alla chiusura (ultimo ingresso alle ore 17). Gli studenti potranno visitare il museo e scoprire inoltre CineVR, la nuova area dedicata alla realtà virtuale, realizzata in collaborazione con Rai Cinema.

Per l’occasione anche quattro visioni collettive al giorno ad orari prefissati (14.15/15.15/16.15/17.15) in Aula del Tempio del film Revenge Room di Gennaro Coppola per un totale di massimo 20 studenti a spettacolo.