Moncalieri celebra l'approdo delle ragazze della Pms nella A1 del basket. Il sindaco Montagna: "Un sogno diventato realtà"

Alcune decine di persone hanno fatto festa ieri sera al PalaEinaudi, dopo che le ragazze di coach Paolo Terzolo, grazie alla vittoria in Gara 2 di finale a Milano, celebravano la storica conquista della serie A1: Moncalieri è nell'elite dei canestri, grazie all'impresa della Akronos Pms.

Il prossimo campionato femminile vedrà ai nastri di partenza anche la squadra che rappresenta la quinta città del Piemonte. Ha omaggiato l'impresa delle 'lunette' anche il sindaco Paolo Montagna, che domenica era sugli spalti del PalaEinaudi a tifare per le giocatrici del patron Giovanni Paolo Terzolo, nella vittoriosa prima sfida contro il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano: dopo il 62-59 della prima sfida, è arrivato il bis in trasferta per 55-48: "Il sogno è diventato realtà, grazie ragazze!", è stato il commento del primo cittadino.

Con la salita in A1 forse saranno necessarie migliorie all'impianto, la società dovrà attrezzare una rosa più forte per mantenere la categoria, ma a questo si penserà nelle prossime settimane, adesso Moncalieri celebra le 'lunette' della capitana Claire Giacomelli e lo sbarco nel basket che conta.