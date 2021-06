Moncalieri, per la fine della scuola “le sezioni vanno in giardino” per apprendere giocando

Usare gli ultimi giorni di scuola per apprendere giocando. E, approfittando del fatto che la temuta pioggia non è arrivata, farlo in giardino, utilizzando materiali di recupero. E' l'idea che a Moncalieri si è concretizzata grazie al progetto “Le sezioni vanno in giardino”.

L'iniziativa della scuola dell’infanzia “Charlie Chaplin” dell’istituto comprensivo Nasi, vuole essere una valorizzazione degli spazi aperti. Dalla cucina allo scuolabus, dal muro del suono al bruco con le piante, sono alcuni degli arredi costruiti per e dai bambini con materiali di recupero o donati da alcune aziende della zona. Una idea realizzata in condivisione con le famiglie, pensato come una vera e propria aula in cui imparare, attraverso la natura, ad avere cura degli spazi e dei materiali.

“Grazie alle docenti – ha dichiarato l’assessore all'Istruzione Davide Guida - ai genitori e alle aziende di Moncalieri per la realizzazione del progetto e l’attenzione ai bambini. In programma per il prossimo anno scolastico, nuovi arredi acquistati dal Comune per supportare ancora l’utilizzo dei giardini scolastici come aule e luogo di apprendimento e gioco”. Sperando che da settembre si possa tornare a vivere anche la scuola in una situazione di normalità.