Piazza Statuto si “sgretola”: cadono calcinacci in strada, doppio intervento dei vigili del fuoco [FOTO]

Non sembra davvero esserci pace per piazza Statuto. Dopo il problema dei clochard, è proprio la struttura della piazza a preoccupare residenti e commercianti: in pochi giorni, infatti, si sono susseguiti ben due episodi di crolli di calcinacci in due punti differenti della stessa piazza Statuto.

Se il primo, avvenuto qualche giorno fa all’altezza del Mc Donald’s, poteva essere additato come un caso, il secondo, verificatosi ieri notte all’imbocco di via Garibaldi, lascia più di una preoccupazione. “La piazza si sta sgretolando” affermano i passanti sconsolati.

Nella notte di ieri, infatti, diversi calcinacci sono caduti a terra senza colpire per fortuna nessuna persona. A farne le spese, però, un’auto centrata in pieno dal materiale staccatosi dalla facciata. I vigili del fuoco, come già avevano fatto all’altezza del Mc Donald’s, sono intervenuti con la scala, hanno verificato la presenza o meno di problemi strutturali e poi hanno transennato l’area sottostante. “Se un pezzo di calcinaccio ti prende in testa ti ammazza, prima o poi muore qualcuno” è la preoccupazione di chi vive ogni giorno la piazza.