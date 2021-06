Moncalieri, rapina all'ufficio postale di via vittime di Bologna: attimi di paura

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 11 giugno, poco prima della chiusura, verso le 19, l'ufficio postale di via Vittime di Bologna a Moncalieri è stato oggetto di una rapina.

Attimi di terrore per i dipendenti, quando due uomini hanno fatto irruzione armati di pistole (ma non è escluso si trattasse di armi giocattolo) e con il viso semi nascosto, tra cappello e mascherina. Hanno puntato direttamente alle cassaforte, ma il personale ha detto di non avere le chiavi: vedendo che le cose andavano per le lunghe, i due hanno deciso di fare razzia di quello che c'era negli sportelli.

Poi, mentre qualcuno era riuscito in qualche modo ad avvisare le forze dell'ordine, i balordi sono fuggiti rapidamente, salendo su un motorino che era all'esterno, riuscendo a dileguarsi prima dell'arrivo dei carabinieri. Ora i militari dell'Arma si stanno occupando delle indagini, partendo dalle immagini delle telecamere, per capire se possono fornire dettagli utili per risalire all'identità dei rapinatori.