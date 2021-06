A Nichelino giovani protagonisti con Graffiti Refresh e ‘Un anno contro gli stereotipi’

E' finito l'anno scolastico e all'Open Factory di Nichelino sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato al progetto realizzato in collaborazione con il Punto Donna Nichelino intitolato “Un anno contro gli stereotipi”, per sottolineare l'importanza della parità di genere.

"Continua la rivoluzione culturale a Nichelino. Premiare la partecipazione e l’impegno delle scuole in questo importante progetto è stata un’emozione", ha raccontato l'assessora Valentina Cera. "Ragazzi e ragazze hanno realizzato dei lavori straordinari, imparando a riconoscere gli stereotipi di genere di cui è piena la nostra società. La consapevolezza è il primo passo verso la libertà, l’autodeterminazione e l’emancipazione. La conoscenza e la cultura combattono la violenza di genere".

Giovani protagonisti a Nichelino anche dell'iniziativa Graffiti Refresh: il Comune ha deciso di “donare” dei muri pubblici per consentire agli appassionati di murales di potersi esprimere liberamente, combattendo allo stesso tempo la piaga del vandalismo da writers. Una palestra artistica completamente gratuita gestita da insegnanti eccezionali come KARIM Graffiti Torino, un’istituzione nazionale nel campo dell’arte urbana. Un’occasione unica per dipingere la città con un’esplosione di colori. La proposta è stata presentata dall’assessore Fiodor Verzola: “Creiamo la prima palestra artistica della città e ridiamo vita ai nostri muri”.

Intanto ieri, sabato 12 giugno, è partita la campagna di 'chippatura felina', con la bellissima gattina Pantera Nera che ha ricevuto il chip riservato ai residenti di Nichelino. L'obiettivo è prevenire il rischio del randagismo e proteggere i gatti dal rischio abbandono.