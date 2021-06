Ritrovato il pensionato torinese disperso a Monforte d’Alba

E’ vivo e sta bene, anche se un poco disidratato, dopo la notte trascorsa all’addiaccio, e dolorante a una gamba, forse per una caduta.

E’ stato ritrovato pochi minuti fa Pasquale Foglio, il pensionato classe 1943 disperso da ieri pomeriggio a Monforte d'Alba.



L’uomo, residente a Torino, è stato rinvenuto in una zona di campagna a poco più un chilometro dal centro del paese, in direzione sud-ovest.



Secondo le prime informazioni che ci arrivano dai soccorritori (dal pomeriggio di ieri, domenica 13 giugno, le sue ricerche impegnano i Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo, i Carabinieri della Compagnia di Bra e i volontari della locale Protezione civile) le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione, ma consigliano comunque un’assistenza medica.

Sul posto sta quindi giungendo un mezzo del servizio di elisoccorso 118, tramite il quale l’anziano verrà condotto in un ospedale di Torino.