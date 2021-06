Trasporto di rifiuti edili fuori norma e di persone senza autorizzazione: due veicoli sequestrati dalla Municipale

I rifiuti si trovavano su un autocarro che, controllato presso il deposito Amiat per la verifica del peso del veicolo, si è scoperto essere pure oltre il limite permesso di trasporto: 570 chilogrammi, quindi oltre il 20%. Il conducente, oltre a essere stato multato di 173 euro per il sovraccarico, è stato denunciato per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. Il veicolo utilizzato per il trasporto è stato posto sotto sequestro.