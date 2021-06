Piombo oltre i limiti consentiti, bloccata la coltivazione agli orti urbani del Meisino

In alcuni terreni del parco del Meisino sono stati rilevati valori di piombo superiori al limite consentito: per questo la Città di Torino ha disposto l'immediata sospensione delle attività di coltivazione di negli orti urbani presenti nell'area, bloccando simultaneamente l'assegnazione dei lotti prevista dal relativo bando.

Arpa: “Situazione comune, va accertata la pericolosità a livello alimentare”

Le rilevazioni, effettuate a fine 2020 da un ente privato su input di Comune e Circoscrizione 7, sono state confermate da ARPA Piemonte: “Nel sottosuolo dell'area - spiega il direttore Alberto Maffiotti – sono presenti alcuni materiali caratteristici, tra cui cromo, nichel, zinco e cobalto, e altri non tipici come il piombo; quest'ultimo si è palesato in concentrazioni un po' più elevate del normale. I dati sono stati comunicati al Settore Ambiente lo scorso dicembre con l'intenzione di creare un'apposita conferenza di servizi che andasse ad accertare l'effettiva pericolosità per le persone”.

La disponibilità di Arpa è massima: “Si tratta - prosegue Maffiotti – di una situazione abbastanza comune anche ad altre zone della città, per questo ogni valutazione andrebbe fatta solamente approfondendo l'origine di quel piombo e in base agli eventuali rischi sanitari legati alla coltivazione a fini alimentari: a proposito, siamo disponibili ad effettuare analisi nostre e a collaborare con il Comune con l'obiettivo di trovare le migliori soluzioni operative per ridurre al minimo ogni criticità; abbiamo ricevuto, a proposito, rassicurazioni sull'imminente convocazione della conferenza”.

Unia: “Faremo ulteriori controlli e studieremo soluzioni alternative”

A rassicurare tutti è anche l'assessore all'ambiente Alberto Unia il quale, oltre a promettere verifiche ancora più approfondite e rigorose, si rende disponibile a studiare soluzioni alternative: “Al di là del caso specifico – annuncia – abbiamo recentemente deliberato ulteriori controlli. Per quanto riguarda il Meisino, troveremo una soluzione per far sì che gli assegnatari possano comunque coltivare, magari in cassone oppure abbandonando i prodotti alimentari in favore di fiori e piante”.

A illustrare la situazione relativa al bando è invece il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri: “Le graduatorie – conferma – sono state già fatte ma i circa 50 assegnatari non hanno ricevuto la lettera di assegnazione perché l'iter, a tutela dell'interesse generale, è stato bloccato in attesa di capire come poter riaprire gli orti in sicurezza; tra le ipotesi plausibili ci sono la coltivazione in cassone o un'eventuale bonifica ma i tempi non saranno brevi”.

Forzese (FdI): “Fatto gravissimo”

Sulla vicenda interviene anche l'esponente di Fratelli d'Italia Enrico Forzese: “È gravissimo – commenta - che soltanto dopo anni in cui numerosi cittadini hanno usufruito degli orti urbani del Meisino ci si sia accorti di contaminazioni del terreno che lo renderebbero inadatto all'uso alimentare. Una simile leggerezza che potrebbe aver esposto a rischi la salute dei residenti è imperdonabile e va assolutamente chiarita al più presto”.