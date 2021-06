Ubriaco, va a schiantarsi con la moto in strada Maddalena a Moncalieri: 30enne rischia la revoca della patente

Rientrando da un pranzo in compagnia, ubriaco, ha perso il controllo della moto su cui viaggiava assieme alla fidanzata, andando a schiantarsi in strada Maddalena, a Moncalieri.

Protagonista un uomo di 30 anni, per fortuna nell'incidente avvenuto domenica non sono state coinvolte vetture o altre persone. La Polizia locale di Moncalieri, quando è intervenuta, ha subito capito che il conducente aveva bevuto troppo. I successivi test hanno dimostrato che aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito.

Il 30enne è poi finito in ospedale per le fratture riportate nell’incidente. Non è in pericolo di vita, ma a seguito di quanto accaduto ora rischia di vedersi revocare la patente.