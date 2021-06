Castello di Moncalieri: dopo il successo dell'apertura straordinaria del 2 giugno, si replica a San Giovanni

Visto il successo ottenuto con l'apertura straordinaria dello scorso 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, in aggiunta alle consuete aperture del fine settimana (dal venerdì alla domenica), Il Castello Reale di Moncalieri sarà visitabile anche giovedì 24, in occasione della festività di San Giovanni, patrono di Torino. Un modo per poter far ammirare questo bene, patrimonio dell'Unesco, anche ai residenti nel capoluogo.

Come di consueto, porte aperte dalle ore 10 alle 18 (con ultimo ingresso alle 17), approfittando del giorno di festa. Visite accompagnate in gruppo, con un massimo di 8 persone all’ora. Prenotazione online obbligatoria, con pagamento contestuale del biglietto, a cura di Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.

Per ulteriori info: www.lavenaria.it oppure chiamando lo 011 4992333.