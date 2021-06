Bardonecchia, per l'estate 2021 in programma 125 appuntamenti

E’ stato presentato il Calendario Appuntamenti Estate Bardonecchia 2021 comprendente più di centoventicinque eventi, organizzati, con il patrocinio ed il coordinamento della Civica Amministrazione, in sintonia con il Progetto Bardo SiCura e nel rispetto delle norme anti COVID-19, dalle associazioni e dagli enti attivi nella Perla delle Alpi.

Una guida di facile consultazione articolata in tipologia degli eventi, sedi, date, orari e organizzatori, le mostre, i festival teatrali e musicali, i concerti, le manifestazioni e i campus sportivi, le attività e gli spettacoli, gli eventi dedicati a persone con disabilità cognitive e relazionali, i campus e i masterclass di musica, danza e arpa celtica, gli spettacoli dal vivo e di animazione, gli appuntamenti culturali letterari ed enogastronomici, i mercatini, le mostre mercato dell’artigianato e floreali, i programmi delle feste patronali, aperture dei siti culturali e delle chiese a porte aperte, gli appuntamenti religiosi, le letture e i giochi.

“Superate le numerose difficoltà organizzative causate dalla pandemia COVID-19 – dichiara Chiara Rossetti, vicesindaco di Bardonecchia e assessore comunale alla Cultura – grazie alla disponibilità delle organizzazioni territoriali, abbiamo elaborato un variegato programma con l’intento di coinvolgere e di rispondere alle esigenze del maggior numero di persone, offrendo opportunità che spaziano dalla cultura montana, all’animazione, dallo sport agli spettacoli, dai campus alle attività dedicate ai più piccoli. Calendario di appuntamenti che integra i molti eventi apprezzati in passato dai residenti e dai villeggianti e introduce alcune nuove manifestazioni, per lo più gratuite, fruibili in piena sicurezza”.

Per la prenotazione obbligatoria dei posti agli spettacoli serali e ai laboratori in programma al Palazzo delle Feste, da questa estate a fronte di un contributo simbolico e per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio del Turismo di Bardonecchia, in piazza Alcide De Gasperi 1/a, telefono 0122.99032, dove è in distribuzione gratuita l’opuscolo degli appuntamenti estivi, da scaricare QUI SOTTO o dal sito www.bardonecchia.it .