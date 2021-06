Prolungate fino al 2 luglio le iscrizioni per i cantieri di lavoro "Moncal-ieri domani. Il futuro solidale"

Visto l'alto numero di adesioni e l'interesse registrato, rimarranno aperte fino al 2 luglio le iscrizioni per il nuovo progetto dei Cantieri di Lavoro 2021 promosso dalla Città di Moncalieri denominato “MONCAL-IERI DOMANI. Il futuro solidale”, che avrà una durata di 135 giornate lavorative per 25 ore settimanali distribuite su 5 giornate.

I partecipanti riceveranno un’indennità mensile di circa 500 euro e saranno coinvolti in attività di supporto alla cittadinanza con servizi di utilità sociale come ad esempio attività di accoglienza e accompagnamento ai servizi comunali. Il Cantiere sarà avviato indicativamente nel mese di settembre 2021 e si concluderà nel mese di marzo 2022.

Il progetto è rivolto a 5 disoccupati di cui 3 individuati tramite selezione pubblica e 2 persone segnalate dai Servizi socio-assistenziali. Per poter partecipare al progetto è necessario, al momento della domanda, aver compiuto 45 anni, essere residenti a Moncalieri e in possesso dell’ISEE 2021, non avere rapporti di lavoro in corso.

Inoltre, non bisogna essere inseriti in altri progetti di politica attiva e non essere beneficiari di ammortizzatori sociali (ad esempio Naspi o indennità mensile di disoccupazione).