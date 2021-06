Pepino 1884: una vetrina sul mondo con Alibaba

Pepino è presente su Alibaba . Un vero successo per l’azienda piemontese che fa della storia, dell’alta qualità e dell’innovazione, la sua bandiera. Proprio queste caratteristiche hanno fatto sì che i gelati di Pepino siano ora presenti sulla maggiore piattaforma mondiale dedicata al settore digital B2B, la multinazionale fondata da Jack Ma, nota per l’attenta selezione e proposta di prodotti d’eccellenza.

Essere su Alibaba è chiaramente una grande opportunità per l’azienda, ma è anche motivo di orgoglio perché è un’ulteriore occasione per essere ambasciatori di quel Made in Italy che tanto è apprezzato nel mondo. Pepino si presenta quindi al mondo b2b, ad aziende presenti nei 5 continenti per far conoscere i suoi straordinari prodotti, frutto di un serio e attento lavoro che parte dalla selezione delle materie prime.