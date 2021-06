Oggi e sabato 26 a Moncalieri raccolta alimentare straordinaria per le persone in difficoltà

Moncalieri Comunità ha deciso di organizzare per oggi e sabato prossimo, 26 giugno, una raccolta di generi alimentari presso supermercati e punti vendita della città.

Continuano ad essere tanti, infatti, i nuclei in difficoltà a seguito dell'emergenza economica generata da quella sanitaria prodotta dal coronavirus. Ed allora, per riprendere il motto caro al sindaco Paolo Montagna (che ne aveva fatto anche il suo slogan, durante la campagna elettorale) 'nessuno indietro avanti insieme', la comunità di Moncalieri scende in campo a favore dei più bisognosi. I prodotti donati verranno donati alle famiglie tramite associazioni ed enti caritativi della città.

Due i turni in programma, sia sabato 19 che il 26 giugno: dalle ore 9 alle 14 oppure dalle 14 alle 19. Per portare avanti questa iniziativa servono volontari, che vengono reclutati anche in giornata, per essere impegnati nella promozione dell'iniziativa e nella raccolta del cibo donato all'uscita dei supermercati.

Per info e adesioni: Moncalieri Comunità 011 6401461.