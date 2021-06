Con Rivoli e Racconigi ripartono le attività del Faber Teater dopo sette mesi di stop

Dopo sette mesi di stop forzato, Faber Teater ha finalmente ripreso la sua attività di giro. Per una compagnia con un ampio repertorio le possibilità sono tante: dopo i due spettacoli site-specific come Stabat Mater e Il campione e la zanzara con cui è ripartita l'attività di Faber Teater, il weekend del 26 e 27 giugno vedrà la compagnia teatrale impegnata in una doppietta tutta piemontese!

Sabato 26 giugno, alle 21.30, nello spazio SOMS di Racconigi (Cn) in occasione di Cuneiforme, andrà finalmente in scena lo spettacolo-conferenza Cambiare il clima. Il lavoro nato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino (DIATI) per Biennale Tecnologia, sale finalmente sul palco: lo spettacolo infatti ha debuttato on-line a novembre 2020 e si appresta finalmente a incontrare il pubblico dal vivo! I due attori-ingegneri Marco Andorno e Sebastiano Amadio racconteranno i percorsi che i ricercatori e le ricercatrici portano avanti, studiando cosa accade dalla cima delle montagne alle grotte, dai ghiacciai alle città. Lo spettacolo affronta il tema del cambiamento climatico, la sua urgenza, le sue cause, le possibili strade da intraprendere, con un approccio propositivo, lontano dai catastrofismi.