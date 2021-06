Federalberghi e Turismo Torino e Provincia siglano un accordo per agevolare la vendita delle Torino + Piemonte Card

Turismo Torino e Provincia e Federalberghi Torino uniscono le forze per offrire nuovi servizi ai turisti che visiteranno la città in futuro. In vista di un autunno che potrebbe segnare la ripartenza del turismo e la rinascita di Torino grazie all’appuntamento con le Nitto Atp Finals e con i grandi eventi che tornano a essere in presenza l’ente di promozione turistica, in questo periodo estivo, fornirà alle imprese turistico-ricettive rappresentate dall’associazione di categoria le Torino + Piemonte Card nella versione da 1 giorno.