Addio alla linea 18, dal 1° luglio arrivano i pullman dalle Molinette a San Mauro: nel futuro la busvia elettrica

Addio alla linea 18 , che verrà sostituita dalla 8 che collegherà la zona degli ospedali di Torino con San Mauro . Due nuove linee, la SM1 e SM2, per San Mauro e Settimo .

Novità in vigore dal 1° luglio

Sono queste alcune delle novità, in vigore dal 1° luglio, del servizio urbano ed extraurbano di Gtt. L'azienda di corso Turati ha avviato un progetto di revisione dei tracciati, dopo l'apertura delle nuove stazioni di Italia 61 e Bengasi.

Il 18 sostituito dal bus 8 dalle Molinette a San Mauro

Verranno poi istituite la SM1 e SM2, rispettivamente per la mobilità interna di San Mauro e per collegare quest'ultimo comune con Settimo Torinese.

La novità più importante è sicuramente quella della linea 18, che sarà sostituita dalla nuova 8 in un tracciato che collegherà direttamente la zona delle Molinette/ Sant'Anna/Cto con San Mauro, transitando su via Bologna-corso Regina Margherita-via Madama Cristina. Inizialmente verranno usati i bus snodati, ma la tratta è candidata ad essere servita con la futura busvia elettrica.

Cinque nuove linee modificheranno il percorso per collegarsi meglio alla metro. Il 35 cambierà il tracciato da Nichelino, su via Artom, via Onorato Vigliani sino a Bengasi, assorbendo il percorso della linea 1. La linea 34 collegherà Beinasco a Bengasi, la 63 da Mirafiori porterà sino a Italia 61, la 27 e la 57 entrambe con interscambio a Porta Susa si supporteranno a vicenda su di un percorso parallelo, garantendo così maggiore frequenza.