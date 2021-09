Pacchi alimentari alle famiglie bisognose: appuntamento sabato alle 16.30 con Sol.id Onlus

È prevista per 26 giugno alle 16.30, in via Cellini 22 a Torino, una consegna di pacchi alimentari per aiutare le famiglie italiane bisognose da parte di Sol.id Onlus.



“Siamo attivi in ambito nazionale ed internazionale da oltre cinque anni - dichiara Sol.id in una nota - e supportiamo, con cadenza mensile, sulla base del modello ISEE, decine di famiglie torinesi in grave stato di indigenza. vogliamo dare una boccata d’ossigeno a tantepersone che, a causa di una crisi economica che pare interminabile, si sono ritrovate a ‘non arrivare a fine mese’. Grazie a numerosi volontari e a raccolte alimentari periodiche - prosegue la nota di Sol.Id - riusciamo a fornire generi a lunga conservazione e non deperibili nel breve periodo a più di 50 famiglie e siamo certi di riuscire nell’intento di aiutarne molte di più”.