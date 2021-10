Tenta di spaccare la vetrina di un negozio e scappa in bici: denunciato dalla Polizia

Giunti nei pressi, i poliziotti hanno intercettato l’uomo nascosto tra le auto in sosta in via Doria e lo hanno arrestato per tentato furto e resistenza. Il sospettato, infatti, durante le fasi di controllo è andato in escandescenze per evitare la procedura. Nella circostanza, ha anche minacciato e insultato i poliziotti.



Per lo straniero, un cittadino marocchino, è scattata la denuncia per ingiurie e per il possesso di una chiave inglese della quale è stato trovato in possesso.