Sport e solidarietà con la II edizione della "Anemon Golf Cup"

L’associazione Anemon - Aiutare nel Mondo Onlus al fine di raccogliere fondi per alcuni progetti che segue in Africa ha organizzato venerdì 2 luglio la seconda edizione della “Anemon Golf Cup” al Circolo Golf Torino La Mandria (Via Agnelli 40, a Fiano). Al termine della gara di beneficenza (18 buche formula pro-am) è prevista anche una cena di solidarietà conclusiva.

Paolo Lorenzetti, segretario di Anemon e organizzatore per il secondo anno della manifestazione, racconta così il senso dell’iniziativa: “Dopo la felice esperienza dell’anno scorso, quando vennero raccolti 11 mila euro per l’emergenza Covid, abbiamo deciso nuovamente di organizzare un torneo di golf al Circolo Golf Torino La Mandria. Ognuna delle 18 buche del percorso è sponsorizzata da un’azienda o da amici dell’associazione: la cifra che abbiamo già raccolto ci consente quindi di finanziare tutta la giornata e poter destinare quindi le quote dei partecipanti al solo finanziamento dei nostri progetti in Africa”.

Lorenzetti spiega ancora: “Quella che abbiamo voluto organizzare è una festa. Ci aspettiamo, contando anche le presenze per la sola cena, la partecipazione di almeno un centinaio di persone. Poi oltre alla gara di golf, grazie anche alla presenza di sponsor importanti come Diego Dalla Palma, Cascina Gilli ed enoteca Vignam, avremo la possibilità di mettere a disposizione di chi interverrà dei truccatori professionisti e una degustazione di vini e champagne".

"Raggiungere la stessa cifra dell’anno scorso forse è un po’ complicato – ammette il segretario di Anemon - ma la nostra speranza è che ci si possa avvicinare così da poter dare forza ai progetti che stiamo seguendo da tempo in Africa: in Mali abbiamo la necessità di cambiare alcune batterie dei pannelli solari della scuola, mentre in Burkina Faso la scuola per sordomuti ha bisogno del nostro sostegno”.