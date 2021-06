La 'magica musica' di Venerus per il secondo appuntamento di Stupinigi Sonic Park (che dice no a vetro e lattine)

Cantautore, polistrumentista e produttore, Venerus nel suo disco d'esordio esplora il suono a 360 gradi e unisce parole e musica in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo. Magica Musica contiene 16 tracce, di cui 12 coprodotte con Mace e vanta collaborazioni eterogenee: Frah Quintale, Calibro 35, Rkomi e Gemitaiz, per quanto riguarda i featuring, oltre ai produttori Crookers, Tommaso Colliva, Vanegas, Amanda Lean & not for climbing. Magica Musica sorprende ad ogni traccia, dove Venerus, attraverso una capacità di scrittura estremamente raffinata e l'eclettismo sonoro, conduce l'ascoltatore in un viaggio spazio-temporale che trasferirà sul palco dei suoi live, trasmettendo quell’atmosfera onirica nella dimensione della performance.

Anticipato da “Canzone per un amico” e “Ogni pensiero vola”, in Magica Musica si trovano le molte sfaccettature di un artista che, sfuggendo alle etichette di genere, fonde sonorità soul e R&B all'elettronica, per un risultato complessivo che parla il linguaggio del pop in modo del tutto inedito. “Credo che tornare a suonare nel 2021 sia una grande responsabilità, sia per il pubblico che per la musica – dichiara Venerus - È per questo che con molto realismo sto pensando a ogni singolo dettaglio con amore e visione. Ricorderemo per sempre questa estate”.

