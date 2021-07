Sarno (Pd): "Si proceda con la progettazione definitiva dell'ospedale di Vadò"

Ieri, durante la prima conferenza stampa della nuova direzione dell'Asl To5 il nuovo direttore Angelo Pescarmona ha sottolineato l'intenzione di mantenere i tre presidi ospedalieri di Moncalieri, Chieri e Carmagnola seppur con un'importante rifunzionalizzazione in ottica di ospedali di comunità.

"Accogliamo con favore i propositi del nuovo direttore" commenta il Consigliere regionale PD Diego Sarno "Perché già nell'idea progettuale approvata dalla Giunta Chiamparino era previsto che i presidi ospedalieri non chiudessero, ma fossero trasformati in case della salute. Detto questo, siamo convinti che ferma restando questa intenzione, sia necessario proseguire con le procedure necessarie per creare un ospedale unico e centrale, che per noi deve continuare ad essere nell'area di Vadò".

"Siamo in attesa" conclude il Consigliere Dem "Del nuovo studio comparativo sulle aree, da parte di IRES, richiesto da questa amministrazione regionale. L’assessore ci aveva assicurato che sarebbe arrivata entro 4 o 5 mesi, per cui la deadline è il 13 settembre. Per noi questo tempo di attesa avrebbe potuto essere speso meglio, per dare ai cittadini di Torino Sud un nuovo ospedale all'altezza delle necessità del territorio, ma speriamo che questa direzione sanitaria aiuti la Giunta regionale nel proseguire, senza indugi, nella progettazione definitiva ed esecutiva".