A San Salvario attività estive e corsi gratuiti per gli over 65

La Cooperativa Sociale Zenith, grazie al contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit, sta dando il via a numerose attività ricreative per persone anziane nel quartiere San Salvario. Si comincerà il 5 luglio – nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-covid – con un catalogo di proposte che spaziano dalla danza-terapia alla ceramica, dal club di lettura ai gruppi informali di chiacchierata, dal corso di informatica alle visite guidate del quartiere.

La finalità di questa iniziativa gratuita, intitolata Prometeo Estate, è quella di tornare a offrire occasioni di socializzazione e amicizia alla fascia della popolazione che più duramente ha subito le conseguente della pandemia e dell’isolamento sociale: gli over 65enni.

Le attività di svolgeranno in gran parte all’aperto, al parco del Valentino, e in qualche caso in un salone collocato in Via Pietra Giuria 30, in una posizione facilmente raggiungibile dalla metropolitana.

I corsi, delle durata di circa 10 appuntamenti ciascuno, sono gratuiti e per iscriversi è necessario chiamare Simona Bianco al numero 3666711794. I posti sono limitati per garantire il rispetto delle misure anti-contagio. Di seguito il calendario dell’inizio delle attività in partenza:

- Lunedì 5 luglio dalle 17:30 alle 18:30, avrà avvio il “Club del libro”: 10 appuntamenti per leggere insieme romanzi e racconti, libri antichi e moderni, da approfondire da soli e discutere insieme.

- Martedì 6 luglio dalle 9:30 alle 11:00, partirà il corso di Danza movimento terapia, un’attività svolta in gruppo su un accompagnamento musicale, che favorisce il benessere psicofisico e la conoscenza del proprio corpo, adattandosi alla condizioni fisiche di ognuno.

- Giovedì 8 luglio dalle 17:00 alle 18:30, inizierà un laboratorio di dieci lezioni di ceramica: con la guida di una ceramista professionista, si realizzeranno ciondoli, vasi, piastrelle e ciotole, imparando le tecniche di un’arte molto preziosa.

- Venerdì 9 luglio dalle 9:00 alle 10:00, partirà l’iniziativa “Facciamo due chiacchiere”: ”: un ciclo di dieci appuntamenti guidati, pensati per condividere opinioni su temi specifici, raccontarsi, ascoltare, semplicemente conversare con gli altri partecipanti!

- Mercoledì 14 luglio dalle 9 alle 11, si svolgerà la prima delle 7 visite guidate dell’attività “A spasso con Monica”, che ci porterà alla scoperta del quartiere (e non solo).

Il fondo Carta Etica di UniCredit è destinato a iniziative di solidarietà sul territorio e si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata utilizzando le carte di credito UniCreditCard Flexia Classic Etica, UniCreditCard Visa Infinite in versione Etica e UniCreditCard Business Aziendale in versione Etica, senza costi aggiuntivi per il titolare. L’iniziativa sostiene progetti a livello locale, iniziative nazionali di impatto rilevante, campagne di solidarietà ed erogazioni di liberalità.

Per avere maggiori informazioni o iscriversi a un’attività di “Prometeo Estate”, contattare Simona al numero 3666711794.