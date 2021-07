Il 7 luglio a Bardonecchia si chiude CinemAbility Film Fest 2021

Mercoledì 7 Luglio 2021 a Bardonecchia si svolge l’evento conclusivo di CinemAbility Film Fest 20/21. Nato dalla collaborazione tra Fondazione Time2, Associazione Revejo e Associazione 2gether Onlus , CinemAbility Film Fest è un festival cinematografico che racconta storie di vita legate alla disabilità e alla ricchezza della diversità.

Le proiezioni dell’edizione 20/21 sono state realizzate on-line dal 2 al 6 Giugno ed ora, a distanza di alcune settimane, è fnalmente arrivato il momento di ritrovarci in presenza! E’ un momento molto importante per noi, perché CinemAbility rappresenta i valori e il cambiamento che vogliamo portare avanti: dialogo, inclusione sociale e accessibilità alla cultura per tutte e tutti.

Programma della giornata del 7 Luglio: Alle ore 17 si comincia a Campo Smith (Regione Molino) con l'entusiasmo travolgente di Radio Ohm che intervista il giornalista e scrittore Saverio Tommasi sul suo nuovo libro "In fondo basta una parola". Il pomeriggio è un’occasione di protagonismo e racconto anche per i partecipanti al Summer Camp di Fondazione Time2, atleti con disabilità afferenti al mondo Special Olympics. In caso di pioggia l’intervista si svolgerà al Palazzo delle Feste in sala Giolitti.

Alle ore 21 l’appuntamento è in sala Viglione del Palazzo delle Feste per la serata di premiazione di CinemAbility Film Fest 20/21. Incontro con i protagonisti delle pellicole vincitrici: il lungometraggio "Because of my Body" e il cortometraggio "Che fine ha fatto l'inciviltà" che vince anche il premio degli studenti dell’IISS Des Ambrois che hanno partecipato al progetto. Proieziezione del cortometraggio con intervista al regista Delio Colangelo e clip tratte dal lungometraggio vincitore, con intervista al regista Francesco Cannavà e la protagonista Claudia Muffi. Ospite della serata: Saverio Tommasi.

Fanno parte della Giuria di Qualità: Antonella Lavazza (presidente CAFF), Valentina Farinaccio (autrice), Stefano Cipani (regista) e Alessandro Passadore (produttore).