A Nichelino Italia Viva si allea con la lista civica Chreo e appoggia il sindaco Tolardo

Si va definendo il quadro delle alleanze in vista delle elezioni del prossimo ottobre a Nichelino. Mentre il Polo della Primarie (che ha scelto come candidata a sindaco Sara Sibona) ha ottenuto l'appoggio dei Verdi e Nicola Emma, candidato del centrodestra, sta lavorando per aggiungere ancora alcune liste civiche alla sua coalizione, quella di centrosinistra arruola due nuove componenti.

Italia Viva Area Torino Sud ha ha stretto un accordo con la Lista Civica Chreo Nichelino, condividendone temi e programmi per il futuro. Nella Lista Civica Chreo saranno presenti esponenti nichelinesi di Italia Viva e le due forze sosterranno la candidatura del sindaco uscente Giampiero Tolardo.