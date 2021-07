Le rubano la bici sul lungo Po Antonelli, ma insegue il ladro e lo riacciuffa

Aveva lasciato la bicicletta sotto casa, legata a un palo con una catena, per poi uscire nuovamente 15 minuti dopo: un breve lasso di tempo che tuttavia è bastato a un ladro per rubarla. La giovane proprietaria, di appena 18 anni, vedendolo allontanarsi, ha cercato di inseguirlo sul lungo Po Antonelli. L’uomo, per tutta risposta, è fuggito in direzione di piazza Regina Margherita.

La ragazza ha quindi chiesto aiuto a dei passanti, che l'hanno fatta salire a bordo della loro auto per lanciarsi all'inseguimento del ladro, che nell'impeto ha perso il controllo del mezzo in via Ricasoli, cadendo a terra.

La polizia ha così potuto fermare l'uomo, cinquantenne italiano già noto alle forze dell’ordine, con diversi precedenti. E’ stato nuovamente arrestato per furto aggravato.