Collegno, scuola e Comune "vicini di banco" per una nuova spinta alla didattica

Aumentare le competenze e la collaborazione tra gli enti, formalizzare reti di intervento, coordinare e valutare le azioni da mettere in campo sono questi gli obiettivi dell’accordo triennale Scuola-Città che è stato approvato lo scorso mercoledì 29 giugno dal Consiglio comunale di Collegno . Un documento sottoscritto dalle scuole pubbliche e paritarie insieme all’amministrazione, che indica ambiti di competenze e progettualità per i prossimi tre anni scolastici.

L’accordo introduce alcune importanti novità rispetto al precedente. Tra queste, il cambiamento radicale del tessuto organizzativo delle scuole collegnesi (Dimensionamento scolastico), l’approvazione del Regolamento per il sistema 0-6, lo sviluppo di progettualità che tengano in considerazione il mutamento del tessuto sociale soprattutto in tempo post pandemico e lo spazio dentro e fuori le scuole come esperienza educativa. E poi ancora Reti e protocolli con Asl, Università e Ovest Solidale.