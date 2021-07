Sportelli d'ascolto: a Grugliasco lo Spazio Ancore si apre dal 9 e dal 14 luglio

Nel mese di luglio e, precisamente venerdì 9 e mercoledì 14, apriranno al pubblico due nuovi sportelli di ascolto, informazione, orientamento per gli over 65 e a tutte le persone con situazioni di fragilità. Si chiamano “Spazio AnCoRe” e si pongono come luoghi, dedicati, principalmente agli over 65 per ascolto e orientamento ai servizi sociali e sanitari del territorio, “spazio care giver” dedicato a tutti coloro che assistono i propri cari e, infine, luogo di supporto nella compilazione delle pratiche di accesso ai servizi in digitale, come prenotazione di visite mediche, cambio medico, prestazioni “sistemapiemonte”.