Minaccia di buttarsi dal quarto piano, la Polizia sventa il tentativo di suicidio

Domenica mattina alcuni residenti in uno stabile di corso Vercelli hanno segnalato alla centrale del 112 la presenza di un uomo al quarto piano di uno stabile di via Lauro Rossi che si sporgeva pericolosamente dal passamano del balcone.

L’uomo camminava avanti indietro sulla ringhiera, tenendosi in precario equilibrio con un mano ancorata ai fili di acciaio del piano superiore; in diverse occasioni dava l‘impressione di poter cadere da un momento all’altro. Mentre un operatore di polizia rimaneva nell’interno cortile per cercare di rassicurare il soggetto, altri poliziotti salivano al pianerottolo ove è ubicato l’alloggio.

Purtroppo, la porta d’ingresso era chiusa dall’interno con tre mandate, pertanto né gli agenti né i vigili del Fuoco riuscivano nell’immediato ad aprirla, ma si rendeva necessario utilizzare un palanchino per fare leva sul telaio. Nelle fasi dell’apertura della porta, intanto, l’uomo diventava sempre più agitato in quanto percepiva nitidamente i rumori provenienti dalla porta di casa. Agenti della Polizia rimanevano in costante contatto visivo e comunicativo con la persona e lo rassicuravano quando lo stesso esibiva anche un coltello da cucina, portando alla gola, manifestando l’intento di farla finita.

Dopo alcuni minuti, l’uomo, lasciato andare il coltello, forse perché stremato, effettuava un movimento innaturale col corpo che lo portava a ruotare su se stesso e, portate le gambe al di là della ringhiera, rimaneva aggrappato solo con le braccia alle tende da sole del piano inferiore, di fatto lasciandosi scivolare verso il basso. Grazie ai fili per stendere la biancheria presenti nel balcone sottostante non rovinava al suolo, ma subito dopo, con un balzo, raggiungeva uno spunzone in cemento di piccole dimensioni presente al secondo piano.

Qui, l’intervento di un poliziotto che aveva chiesto a un inquilino del palazzo di aprirgli, faceva sì che l’uomo, pur non essendo collaborativo e in forte stato di agitazione, fosse messo in sicurezza. Il poliziotto infatti lo afferrava con entrambe le braccia e riusciva portarlo all’interno del balcone dove finalmente il soggetto veniva calmato e successivamente trasportato presso un nosocomio. A casa sua, gli agenti hanno ritrovato e sottoposto a sequestro diverse armi bianche.